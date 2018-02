LBC-hoofdafgevaardigde Vinçotte blijft ontslagen

Omdat gesprekken met de directie van Vinçotte in Vilvoorde over het ontslag van de LBC-hoofdafgevaardigde niets hebben opgeleverd, proberen de vakbonden nu via druk van externen zijn reïntegratie af te dwingen. Er werden hiertoe al contacten gelegd met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de sociale inspectie van klanten van het inspectiebedrijf. Nieuwe syndicale acties zijn niet meteen gepland omdat het personeel volgens LB-vakbondsvrouw Annick Druyts schrik heeft voor nieuwe ontslagen.

Het is al geruime tijd op sociaal vlak erg onrustig bij Vinçotte. Begin vorig jaar zegde de directie enkele CAO's eenzijdig op. Als klap op de vuurpijl werden in het najaar 189 jobs geschrapt. De vakbonden gaven toen hun akkoord dat 11 syndicaal afgevaardigden aan de deur zouden worden gezet, maar steigerden toen in weerwil van een eerdere belofte van de directie ook de LBC-hoofdafgevaardigde ontslagen werd. Op 17 januari voerden een 40-tal werknemers een ludieke actie tegen dit ontslag waarbij topman Marco Croon werd afgebeeld als een zonnekoning die kritische werknemers met een hakbijl een kopje kleiner maakte.

"We hebben de volledige juridische procedure ter reïntegratie van de hoofdafgevaardigde gevolgd, maar de directie wil er niet op terugkomen en heeft de betrokkene overigens volledig uitbetaald. We eisen niet enkel zijn reïntegratie maar ook een correct sociaal overleg over de opgezegde CAO's, de loon- en arbeidsvoorwaarden en de interne herstructurering die het bedrijf thans doormaakt maar waar vele werknemers problemen mee hebben. In ondernemingsraden wordt nauwelijks geluisterd naar de werknemersafgevaardigden en diverse maatregelen worden zonder overleg eenzijdig doorgevoerd", aldus Druyts.