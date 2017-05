Lebbeke nodigt Opwijk uit voor verkennend fusiegesprek

De schepencolleges van Lebbeke en Opwijk zitten vandaag rond de tafel voor een verkennend fusiegesprek. Het zou een opvallend huwelijk worden want Lebbeke ligt in Oost-Vlaanderen en Opwijk in Vlaams-Brabant. Dat meldt TV Oost.

De Vlaamse overheid wil fusies aanmoedigen. Gemeenten die hier werk van maken krijgen een schuldverlichting van maximum 500 euro per inwoner met een maximum van 20 miljoen euro voor elke nieuwe fusiegemeente. Maar dan moeten de betrokken gemeentebesturen hierover wel een akkoord hebben voor het einde van dit jaar.

Zo’n vaart zal het in Opwijk en Lebbeke niet lopen. Beide gemeenten zijn naar eigen zeggen financieel gezond. De schuldverlichting is dus ook niet meteen de drijfveer. Toch zullen beide gemeenten vandaag een verkennend gesprek voeren en de mogelijk obstakels in kaart brengen. “Zo ligt Opwijk in een ander kiesdistrict en een andere provincie dan Lebbeke. Opwijk is bovendien meer gericht op Asse en Brussel terwijl Lebbeke meer op Gent en Dendermonde georiënteerd is. Dus er zijn heel wat verschillen“, zegt burgemeester François Saeys (Open VLD) van Lebbeke.

Toch willen beide gemeenten het idee vandaag bespreken want de inwoners van Lebbeke kunnen het goed vinden met de inwoners van Opwijk en beide gemeenten kampen ook met dezelfde problemen. Ook Buggenhout zal op termijn bij de gesprekken betrokken worden. De provinciegrens zou volgens de Vlaamse overheid alvast geen obstakel mogen zijn bij een mogelijke fusie.

In Opwijk wordt wel verrast gereageerd op het voorstel. Burgemeester Albert Beerens (Open VLD) benadrukt dat hij zeker geen tegenstander is van een fusie. Alleen heeft Opwijk hierover nog geen uitgesproken mening geformuleerd. Hij is dan ook benieuwd wat Lebbeke te bieden heeft.