'Leclaire kent wel Nederlands’, reageert burgemeester Wezembeek-Oppem

Leclaire is lid van DéFi en maakt ook deel uit van de Franstalige eenheidslijst LB-Union die Wezembeek-Oppem bestuurt. Leclaire werd begin dit jaar aangesteld als waarnemend OCMW-voorzitter in opvolging van Anne-Marie Servranckx die eind vorig jaar haar ontslag indiende. Tegen haar voordracht werden omwille van de gebrekkige kennis van het Nederlands verschillende klachten ingediend. Ook de Vlaams-Brabantse gouverneur formuleerde op basis van een gesprek een voorbehoud bij haar benoeming. En dus oordeelde Homans dat ze niet kan benoemd worden.

Maar burgemeester Petit ontkent dat ze onvoldoende Nederlands kent. "Ik heb de beslissing van Homans nog niet grondig kunnen bestuderen, maar ik ben wel verbaasd over de motivatie. Ik heb Leclaire immers al Nederlands horen praten. Zij doet dat natuurlijk niet zo goed als een echte Vlaming, maar ze kan zich wel beredderen in het Nederlands zoals vele Franstaligen dat doen", aldus Petit. De burgemeester voegt er nog aan toe dat het nu aan Leclaire en het OCMW is om te beslissen of er tegen deze beslissing beroep wordt aangetekend. De beslissing van Homans staat vandaag ook geagendeerd op het schepencollege.