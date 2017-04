Leden bende die luxewagens stalen op luchthavens veroordeeld tot 5 jaar cel

De voorbije twee jaren werden op de luchthavens van Zaventem en Charleroi een resem Range Rovers en andere luxewagens ontvreemd. De voertuigen werden naar garages in Kampenhout en Brussel gebracht, waar het chassisnummer werd gewijzigd en valse nummerplaten werden aangebracht. Nadien werden de boorddocumenten vervalst zodat de wagens verhandeld konden worden.

De bende hield zich in schuil in hotels en in het vakantiepark Molenheide in Limburg. De federale gerechtelijke politie had de schuilplaatsen weten te lokaliseren en luisterde tijdens het onderzoek de vakantiehuisjes af. Op die manier konden dertien verdachten in kaart worden gebracht. Volgens het gerecht zitten de opdrachtgevers niet bij de dertien Bulgaren. Er loopt nog een tweede dossier om de werkelijke kopstukken te identificeren en in te rekenen.

Twee bendeleden die belangrijke beslissingen namen werden vandaag veroordeeld tot celstraffen van 5 jaar en een geldboete van 30.000 euro. Een derde man kreeg 4 jaar en 4 maanden cel en dezelfde geldboete. Twee verdachten kregen een straf van 18 maand met uitstel.

Zes anderen werden veroordeeld tot effectieve straffen van 18 maand tot 2 jaar. Ze zullen volgende maand - na het verstrijken van de beroepstermijn - allemaal vrijkomen aangezien ze reeds meer dan een derde van hun straf hebben uitgezeten in voorhechtenis.

Één beklaagde werd vrijgesproken, de dertiende krijgt een apart proces omdat hij tijdens de behandeling van de zaak in Bulgarije in de cel zat en zich niet kon verdedigen.