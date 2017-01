Leerbekenaar met arsenaal illegale wapens opgepakt

In Leerbeek bij Gooik is een 44-jarige man opgepakt door de speciale eenheden van de politie. Hij verzamelde en verkocht ilegale wapens.

De 44-jarige man is geen onbekende voor het gerecht. Vrijdag werd hij opgepakt door de speciale eenheden van de federale politie. De politie vond tijdens een huiszoeking een klein wapenarsenaal met karabijnen, oorlogswapens en jachtwapens, een gestolen moto en een kleine hoeveelheid drugs. Het gerecht zou de man al langer in de gaten hebben gehouden, maar hem nu hebben opgepakt omdat hij op het punt zou hebben gestaan om een lading wapens te leveren in Halle. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De man werd in verdenking gesteld voor verboden wapenbezit, heling en drugsbezit en vrijgelaten onder voorwaarden.

Foto: Archief