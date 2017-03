Leerlingen COOVI maken heerlijke paashaas

Over precies 1 week start de paasvakantie en wij van RINGtv willen u smakelijke paasdagen bezorgen. Daarom organiseren we een wedstrijd met als prijs een grote chocolade paashaas. Het zijn de leerlingen bakkerij van COOVI die de paashaas maken. De nieuwsneuzen van COOVI, dat zijn de leerlingen waarmee onze zender drie maanden lang nieuws maakt, doken de keuken in om te kijken hoe de paashaas er gaat uitzien.

De nieuwsneuzen maken de paashaas niet zelf, dat doen hun collega's van de bakkerij-afdeling onder leiding van leerkracht Peter Roskams.

"We hebben dertig kilo gesmolten chocolade nodig om het te kunnen maken; maar op het einde zal het de paashaas zo'n vier à vijf kilo wegen. De typische kenmerken van de haas zetten we in de verf en we gaan hem ook een das geven met het logo van RINGtv."

De leerlingen zullen 16 uur werken aan de paashaas. Een makkelijke opdracht is het niet. "Je moet ervoor zorgen dat hij blijft rechtstaan en je moet rekening houden met de vormen", vertelt Siebe. "En met de temperatuur van de chocolade", vult Céline aan.

Hou volgende week onze website en Facebookpagina in de gaten als je het resultaat van al deze noeste arbeid zelf wil proeven.