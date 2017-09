Leerlingen de Vleugel Zaventem maken straatkunstwerk

De leerlingen van basisschool de Vleugel in Zaventem hebben vandaag voor de poort van hun school een straatkunstwerk gemaakt. Aanleiding was de Week van de Mobiliteit.

De straatschildering, op de Spoorwegstraat voor de school, moet automobilisten duidelijk maken dat ze zich in een schoolomgeving bevinden en dus trager en extra aandachtig moeten rijden. In de brede schoolomgeving van Zaventem wordt sinds vorige week een nieuw circulatieplan uitgetest en het straatkunstproject van de basisschool de Vleugel is daar een uitvloeisel van.

"De kinderen hebben de kans om op de straat aan te geven wat zij belangrijk vinden in hun omgeving", zegt Gawein Van Daele, van de Dienst Milieu en Duurzaamheid Zaventem. "Ze vinden het belangrijk dat er veel gefietst wordt, dat er met voetgangers gewerkt wordt, dat er minder auto's in hun straat komen..."

Later deze week zullen ook de leerlingen van basisschool Zavo, een eindje verderop in de Spoorwegstraat, een straatschildering maken.

Meer vanavond in het nieuws op RINGtv.