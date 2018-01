Leerlingen Don Bosco Groot-Bijgaarden maken beeldjes voor slachtoffers WO I

Een groep leerlingen van het Don Bosco-instituut in Groot-Bijgaarden hebben vanmiddag beeldjes gemaakt in klei. Elk van die figuurtjes staat symbool voor een van de 600.000 slachtoffers die vielen in België tijdens WO I.

Het mobiele atelier van het project Coming World Remember Me streek vanmiddag neer in het Don Bosco-instituut in Groot-Bijgaarden. Een groep leerlingen ging aan de slag en maakte beeldjes in klei, die symbool staatn voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. De beeldjes zullen deel uitmaken van de land art-installatie van Koen Van Mechelen, die in maart in domein Palingbeek in Zillebeke bij Ieper zal schitteren.

