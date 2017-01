Leerlingen GITO Overijse proeven van geautomatiseerde industrie

Een indrukwekkende truck van het Regionaal Technologisch Centrum hield de voorbije dagen halt in het GITO in Overijse. De zesdejaars elektromechanica gingen aan de slag met hoogtechnologische, geautomatiseerde apparatuur. En dat is zeer belangrijk want de industriële sector, waar de leerlingen straks in zullen werken, wordt alsmaar meer geautomatiseerd. “Dat is onderzoekend leren. Testen, proberen en kijken. Zij zullen dat later ook moeten gaan doen als ze gaan werken. Onze wereld gaat zo snel dat wij niet kunnen stilstaan en ook vooruit moeten. Ook met ICT en automatisatie”, verduidelijkt directeur Sonia Parent. Meer hier over vanavond in het nieuws op RINGtv.