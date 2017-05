Leerlingen in Halle en Liedekerke spijbelen het meest

Halle en Liedekerke spannen de kroon wat betreft spijbelen in het Pajottenland. Ondanks het feit dat het probleem zich vooral voor doet in het secundair onderwijs, komt het ook voor in het lager onderwijs. In Liedekerke spijbelde vorig schooljaar maar liefst 21,55% van de schoolgaande kinderen. In Halle 17,28%.

Ter vergelijking de cijfers in andere gemeenten met secundair scholen. Dilbeek: 11,33%, Lennik: 10,22%, Roosdaal: 7%, Sint-Genesius-Rode 6,6% en Beersel: 3,5%.

Het is zoeken naar oorzaken voor de hoge spijbelgraad in Liedekerke en Halle. Mogelijk is er een verband met het feit dat er meest gespijbeld wordt in het beroepsonderwijs of het deeltijdsberoepsonderwijs. Liedekerke en Halle hebben nogal wat scholen die dat type onderwijs aanbieden. In beide gemeenten zitten ook  veel leerlingen die uit Brussel komen waar de sociale controle wellicht minder groot is. Een link tussen spijbelgedrag en kansarmoede is er alvast zeker. (bron: Het Nieuwsblad)