Leerlingen nemen supermarkt Melsbroek over voor één dag

Twintig leerlingen van GO! Atheneum De Ring uit Leuven mochten deze week de supermarkt Delhaize in Melsbroek voor één dag uitbaten. Met zo'n talentenstage wil Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs uitdagen om in een niet-schoolse omgeving hun ondernemende kwaliteiten in te zetten.