Leerlingen pakken uit met uniek circusspektakel

Basisschool De Windroos uit Machelen bestaat 125 jaar en viert dat op een wel heel bijzondere manier. Morgen en zaterdag brengen de leerlingen een circusspektakel in een echte circustent op de parking van Makro.

De circusvoorstellingen moeten de apotheose van het feestjaar worden voor De Windroos. Aan de voorstellingen is hard gewerkt. Ze vormen de afsluiter van het educatieve project “Circus op school” dat de school eind januari gestart is met Circus Picolini.

De circusdirecteur kwam een paar keer naar de school en leerde de kinderen circustechnieken aan. Sindsdien oefenen ze met veel enthousiasme en komen ze niet enkel met hun boekentas naar school, maar ook met één of ander circusattribuut (sjaaltjes en balletjes om te jongleren, een diabolo, draaiende bordjes, …).

Morgen en zaterdag is het dan zover: alles wordt samengebracht in een prachtige show, waarin de kinderen als echte circusartiesten hun kunsten kunnen laten zien aan het grote publiek. Elke klas, van de jongste kleuters tot de oudste kinderen van de lagere school, tonen hun talent in de circustent. Ook de circusfamilie laat spetterende acts zien.

Het schoolteam en de ouders hebben vorige zondag de circustent opgezet en de kinderen oefenen al heel de week in de tent. Ondertussen luisteren ze naar verhalen over het circusleven. De lessen worden aangepast aan het thema.

Na de laatste voorstelling breken de ouders en het schoolteam de tent samen af en trekt het circus naar een volgende plek.

De circusvoorstellingen vinden plaats op de parking van Makro (naast het restaurant) op vrijdag 12 mei om 15 uur en om 19 uur en op zaterdag 13 mei om 11 uur en om 15 uur. Kaarten zijn te verkrijgen op het secretariaat van de school of via circus@dewindroos.net.

RINGtv was bij de generale repetitie. Straks een verslag in ons nieuws!