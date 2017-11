Leerlingen secundair spreken thuis steeds minder Nederlands

Sinds deze week kan het brede publiek allerhande onderwijsdata terugvinden op het digitale platform Dataloep. Ook socio-economische kenmerken van leerlingen, waaronder dus ook de thuistaal, kunnen geraadpleegd worden.

De cijfers leren dat het Nederlands sinds 2008 in iedere Vlaamse provincie achteruitboert. In onze provincie stijgt het aandeel anderstalige leerlingen volgens de data het sterkst: van 9,5 procent naar 16,4 procent in het schooljaar 2015-2016. Antwerpen volgt met 15,1 procent op de voet. West-Vlaanderen is de minst anderstalige provincie, al is ook daar de toename reeds aanzienlijk.