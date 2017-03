Leerlingen Sint-Genesius-Rode houden eigen klimaattop

Waarom is het zo moeilijk voor wereldleiders om een goed klimaatakkoord te sluiten? Daar kan je urenlang les over geven of je laat je leerlingen zelf een klimaattop organiseren. In het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode kozen ze voor het laatste. En het ging er hevig aan toe.

De jongeren vertolken tijdens hun klimaattop niet hun eigen mening, wel dat van een land dat hen is toegewezen. En dat leidt tot stevige discussies. Bedoeling is om te komen tot een consensus rond drie resoluties: over een klimaatfonds, over de uitstoot van broeikasgassen en over voeding. De leerlingen zijn al twee weken bezig met de voorbereiding van deze conferentie. Studio Globo, gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking, begeleidt de workshop.

Bekijk het volledige verslag in ons nieuws vanaf 18u.