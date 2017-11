Leerlingen spreken thuis steeds minder Nederlands

Het aantal leerlingen in het Vlaams onderwijs dat thuis geen Nederlands spreekt, kende de voorbije jaren een spectaculaire groei. Bijna 1 op de 4 leerlingen in de kleuter-en lagere scholen in Vlaams-Brabant spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands. De cijfers komen van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Sinds deze week kan het brede publiek allerhande onderwijsdata terugvinden op het digitale platform Dataloep. Ook socio-economische kenmerken van leerlingen, waaronder dus ook de thuistaal, kunnen geraadpleegd worden.

De cijfers leren dat het Nederlands sinds 2008 in iedere Vlaamse provincie achteruitboert. In onze provincie stijgt het aandeel anderstalige leerlingen volgens de data het sterkst. Bijna 1 op de 4 leerlingen in de lagere scholen in Vlaams-Brabant spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands.

Tussen het schooljaar 2008-2009 en 2015-2016 steeg het aantal niet-Nederlandstalige leerlingen in de Vlaams-Brabantse scholen van 16,6% naar 24% van alle leerlingen, een grotere stijging in vergelijking met de andere Vlaamse provincies. Als we enkel kijken naar de scholen in Halle-Vilvoorde, stijgt het aantal niet-Nederlandstalige leerlingen naar 1 op de 3. Heel wat meer dan het Vlaamse gemiddelde, dat rond 1 op de 5 schommelt. Na Vlaams-Brabant is Antwerpen de provincie met de grootste toename aan niet-Nederlandstalige leerlingen.