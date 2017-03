Leerlingen vliegtuigtechnieken ZAVO vertoeven wekelijks 18u op Brussels Airport

In Zavo Zaventem kan je vanaf de 3 de graad Vliegtuigtechnieken volgen (VT). Deze richting kan je slechts in 3 scholen in heel Vlaanderen volgen. (ZAVO Zaventem, VTI Sint Petrus en Paulus Oostende en Stedelijk Lyceum Meir Antwerpen). Voor deze opleiding vertoeven de leerlingen wekelijks zo’n 20u op Brussels Airport

De opleiding ‘vliegtuigtechnieken’ aan het ZAVO is de enige in Vlaams-Brabant maar ook uniek omdat de leerlingen de luchthaven van Zaventem ter beschikking hebben waar een lokaal helemaal is ingericht in hun voordeel. De nieuwsneuzen van het ZAVO wilden meer te weten komen over de opleiding en interviewden twee leerlingen.

“Ik koos deze richting omdat ik vliegtuigen geweldig vind. Ik blijf het ook impressionant vinden hoe zo een zwaar machine blijft vliegen”, motiveert Julien zijn studiekeuze. “Ik wil persoonlijk wil wel iets doen met vliegtuigen later. Maar ik wil ook nog iets anders studeren zodat ik ook nog andere richtingen uit kan”, vertelt zijn collega Simon.

Geen eenvoudige opleiding

De opleiding is in ieder geval geen sinecure. “Het is soms inderdaad veel in één keer”, bevestigt Simon. “Tijdens deze opleiding wordt er ook wel op een andere manier lesgegeven dan we gewend zijn voor de basisvakken. We moeten soms 100-150 pagina’s studeren voor een test, we hebben daar dan wel een week de tijd voor. Maar het is dan ook niet gemakkelijk”, vertelt Julien.

18u/week op Brussels Airport

Voor de praktische invulling vertoeven de leerlingen zo’n 18 u per week op Brussels Airport. “Zeven uur bij de engineering (ingenieurswezen) en elf uur in de hangaar. Onze vakken zijn aerodynamische structuren en -systemen, gasturbine motoren en Engels praktijk. Op school zelf staan de vliegtuigen minder centraal behalve tijdens het vak elektriciteit. Het is in ieder geval geen richting voor luie studenten”, besluit Julien.