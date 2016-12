Leeuw geeft pastorij Vlezenbeek nieuwe bestemming

Plan is om met de renovatie te starten in de eerste helft van 2018. De herbestemming van de pastorij heeft een niet zo fraaie voorgeschiedenis. “In 2014 werd de jarenlange rechtzaak tussen gemeentebestuur en kerkfabriek in der minne geregeld”, vertelt schepen van Erfgoed Jan Desmeth. “Toen werd afgesproken om op de eerste verdieping ruimtes te voorzien voor de kerkfabriek en de parochie. Hierdoor komen op de gelijkvloers ruimtes vrij voor een polyvalent gebruik. Verenigingen kunnen ze gebruiken voor vergaderingen en activiteiten.“ De gemeente trekt een half miljoen euro uit voor de herbestemming en renovatie. Schepen van Gebouwen Lucien Wauters : “Deze opdracht omvat de studie met betrekking tot de binnenafwerking, de stabiliteit en de technische uitrustingen. Het gemeentebestuur heeft voor deze opdracht een maximaal budget van 500.000 euro voorzien.“

Foto: sint-pieters-leeuw.eu