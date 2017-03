Leeuw onderzoekt maatregelen om overstromingen aan Hoge Paal te voorkomen

Die woonwijk werd bij de overstromingen in juni vorig jaar zwaar getroffen. Stroomopwaarts denkt de gemeente aan een bufferzone langs de Mekingenweg, gescheiden rioleringen aan de Rink en een verbreding van de gracht in het Coloma-park. Voorts wil de gemeente de capaciteit van het wachtbekken aan de Hoge Paal vergroten en een dam plaatsen. Definitief zijn de maatregelen nog niet. Alle voorstellen bevinden zich nog in een onderzoeksfase.