Leeuw werkt 'zwart punt' weg

In Sint-Pieters-Leeuw is begonnen met de sloop van een huis op de hoek van de Georges Wittouckstraat en de Bergensesteenweg. Dat kruispunt staat op de lijst van de zogenaamde 'zwarte punten', waar veel ongevallen gebeuren. Het kruispunt zal daarom worden heraangelegd.

De afbraak van het huis is nodig om het kruispunt ruimer en veiliger te maken.Niet alleen voor de automobilisten, maar ook voor voetgangers en fietsers. Nu is er bijvoorbeeld nog geen fietspad. De heaanleg van het kruispunt moest normaal gezien vorig jaar al gestart zijn, maar de onteigeningsprocedure van het huis liep vertraging op. De sloop van het huis is begonnen, de echte werken op het kruispunt starten wel pas in augustus. De heraanleg van het andere zwarte kruispunt met de Albert Van Cotthemstraat zal ten vroegste in 2019 gebeuren, samen met de volledige herinrichting van de Bergensesteenweg.