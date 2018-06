Leeuwenaar Gunther Coppens trekt provinciale N-VA-lijst

Lijsttrekker Gunther Coppens uit Sint-Pieters-Leeuw staat net als z’n partij erg sceptisch tegenover het provinciale niveau. “Met lede ogen moeten we al jaren aanzien dat de provincie vooral een melkkoe is. De burger betaalt belastingen voor een bestuur dat eigenlijk vooral hier en daar subsidies wil uitdelen en brochures uitgeven om te zeggen dat het bestaat en goed bezig is. Wij willen het provinciebestuur beperken tot de essentiële taken, daarvoor is ook veel minder belastinggeld nodig.” Linda Van den Eede uit Roosdaal bekleedt de tweede plaats op de lijst. Lijstduwer voor N-VA in Halle-Vilvoorde is Vlaams minister Ben Weyts. Vrouwenrechtenactiviste Darya Safai uit Wemmel krijgt het plekje net boven Weyts.