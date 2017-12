Leeuwse bib en toerismekantoor in domein De Viron aan Colomapark

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw heeft het landhuis De Viron gekocht aan de Depauwstraat. Bedoeling is om het gebouw uit te breiden en er de bibliotheek en het toerismekantoor in onder te brengen.

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw kocht onlangs het kasteel De Viron langs de Depauwstraat. Het domein ligt naast het Colomapark. Het gemeentebestuur wil het bestaande gebouw uitbreiden tot het twee keer zo groot is als nu. ”De uitbreiding komt langs de achterkant van het gebouw. Zo hebben we genoeg plaats voor de bib en het toerismekantoor”, vertelt burgemeester Luc Deconinck. “Het beheer van de tuin van het domein De Viron komt in handen van het Agentschap Natuur en Bos, dat eigenaar is van het Colomapark. Het huidige gemeentebestuur gaat volgend jaar het hele dossier voorbereiden. Bedoeling is dat de bouw kan starten in 2019.