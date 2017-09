Leki opnieuw op de planken tijdens ‘Afrika Feest’ in Beersel

Wie het zwoele Afrika wou proeven, horen en beleven moest zaterdag in de Beerselse deelgemeente Lot zijn. De vierde editie van Afrika Feest was een schot in de roos. Het gratis festival is een initiatief van het gemeentebestuur en enkele Belgisch-Afrikaanse vzw's, die ervoor willen zorgen dat élke Beerselnaar zich thuisvoelt. Grote verrassing op de affiche was Leki.

Leki, bekend van de hits 'Breakin' Out' en 'Over the Rainbow', stond al lang niet meer op de planken. Maar voor het Afrika Feest in Lot maakte ze graag een uitzondering. “Dit is een klein, familiaal project, iedereen die eraan meewerkt doet het met hart en ziel. En deze organisatie was zo openhartig dat ik er meteen deel van wou uitmaken”, aldus Leki. Naast workshops en muziek maakten de bezoekers ook kennis met de Afrikaanse keuken. De opbrengst van het festival gaat naar de werking van Belgisch-Afrikaanse vzw's, die onder meer projecten in Afrika steunen.