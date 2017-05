Lembeekse voetbalclub moet op zoek naar nieuw veld

Waterwegen en Zeekanaal is eigenaar van het voetbalveld tussen het kasteelpark en het kanaal in Lembeek. Zij hebben de club het bevel gegeven om het veld tegen begin 2019 te verlaten. Waterwegen en Zeekanaal gaat er een bos planten dat als compensatie moet dienen voor de bomen die gerooid worden bij de aanleg van de nieuwe Zuidbrug over het kanaal in Halle.

De club zou net in 2019 haar 50ste verjaardag vieren, maar weet nog niet waar ze heen kan.