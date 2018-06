Lennik in de ban van de Rode Duivels

Op verschillende plaatsen in de regio was de wedstrijd van de Rode Duivels gisterenavond te volgen op een groot scherm. Dat was ook het geval op het Marktplein in Lennik, waar vele honderden supporters present waren om onze nationale elf toe te juichen.

Dankzij het mooie weer en de hoog gespannen verwachtingen kwam er gisterenavond heel wat volk afgezakt naar het Marktplein in Lennik. De match begon om 17 u maar al een hele tijd voordien zat de sfeer er goed in en kleurde het hele plein in de kleuren zwart, geel en rood. Zelfs Prins, het bronzen boerenpaard op de Markt, kreeg voor de gelegenheid de nationale driekleur omgord.

Tijdens de eerste helft was het opvallend stil in Lennik, maar het eerste doelpunt van Dries Mertens zette het hele plein meteen in vuur en vlam. Toen Lukaku nadien nog 2 keer scoorde en de stand opliep tot 3-0, was het hek helemaal van de dam.

Lennik vierde tot in de late uurtjes en maakt zich nu al op voor de volgende wedstrijd, nu zaterdag om 14 u tegen Tunesië. Ook die match zal op een groot scherm te volgen zijn op het Marktplein.