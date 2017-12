Lennik overweegt juridische stappen tegen Bpost

VIVA! Feest

In VIVA! Feest maakt RINGtv zich op voor de Sint en de eindejaarsdagen. Voor wat lekkers trekken we naar Bakkerij D’Elst in Schepdaal. Een warme kerstboom vindt Liesbeth bij Botanica en bij Dr. Morren ontdekken we of onze huid wel klaar is voor de winter. Zaterdag in een nieuwe VIVA! Feest op RINGtv.