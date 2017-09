Lennik viert 25-ste verjaardag Prins met zo’n 150 trekpaarden

Op 6 september 1992 werd Prins, de Trots van Brabant plechtig ingehuldigd in Lennik. Prins is het grootste bronzen standbeeld geplaatst in België in de 20ste eeuw. De 25-ste verjaardag van deze plaatsing wordt gevierd met een feestelijke optocht waaraan meer dan 140 trekpaarden zullen deelnemen. Op zondag 10 september, vanaf 14 uur, zullen de 7 verschillende trekpaardkleuren, dus ook de zeldzame appelschimmel, meestappen door het centrum van Lennik. Het belooft dus een spektakel te worden met paarden, koetsen en landbouwalamen.

Het centrum wordt daarom afgesloten voor al het doorgaand verkeer vanaf 13u. Er zal een parkeerverbod gelden voor de straten waar de optocht langskomt. De optocht wordt vooraf gegaan door een optreden van de steltenlopers uit Merchtem en de Vendeliers (oud KLJ-ers). De Gezinsbond Lennik laat kinderen draaien aan het Rad van Prins. Na de optocht is er een optreden van de Harmonie Sint-Cecilia uit Sint-Martens-Lennik, gevolgd door de Prinsworp georganiseerd door het Lennikse Middenstandsverbond.

Op de straten waar de optocht langskomt, zal er eveneens een parkeerverbod gelden. Buurtbewoners kunnen hun auto plaatsen op de parking van Zonnestraal, De Key, sporthal… De weide rechtover de sporthal wordt ook opengesteld. Daar kunnen enkele honderden auto’s op parkeren.