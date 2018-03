Lennik trekt volop de kaart van de ANPR-camera’s. In vier straten staan nu camera’s met automatische nummerplaatherkenning. Ze zijn niet alleen bedoeld voor trajectcontrole, maar moeten ook misdaden voorkomen of oplossen én het doorgaande verkeer uit de dorpskernen weren.

Lennik zet in op ANPR-camera's

De camera’s staan opgesteld aan de Brusselsestraat, de Schapenstraat en de Ninoofsesteenweg. Eerder kwam er al een camera aan de Joseph Vandenbosschestraat.

Die straten zijn ideale alternatieven voor de grote steenwegen en daarom krijgen de camera’s ook sensoren die zwaar vrachtverkeer kunnen detecteren. “We krijgen heel wat klachten van buurtbewoners over dat zwaar doorgaand verkeer,” zegt burgemeester Irina De Knop. “Onze dorpskernen zijn echt niet geschikt voor dat verkeer.”

Het lokale zwaar vervoer kan in de dorpskernen wel nog worden geladen en gelost, zonder daarvoor beboet te worden.

Nog camera's?

Het cameranetwerk brengt bijna alle grote Lennikse invalswegen in beeld, alleen aan de Gustaaf Van der Steenstraat of de Frans Luyckstraat ontbreken nog camera’s. De gemeente Lennik onderzoekt of ze er daar nog wil bij plaatsen.