Lennikse Feesten eren Jo Baetens

De Lennikse schoenmaker Jan Van Reepingen worstelde zich de jongste 4 maanden door een pak Lennikse volleybalgeschiedenis. “Ik vind dat Lennik zijn ereburgers in ere moet houden. Ik heb 30 jaar volleybalgeschiedenis door genomen en ben nu fier dat ik weer een historisch beeld van mijn gemeente kan brengen.” Jan Van Reepingen bespreekt in zijn expositie per seizoen zowat alles wat hij over Volley Lennik kon vinden. Hij haalde veel informatie uit kranten en clubbladen. “Mogelijk zitten er hier en daar nog wat fouten in, maar tijdens de tentoonstellingen mogen de bezoekers me daar op corrigeren want het was dikwijls een moeilijk puzzelwerk.” Weetjes en foto’s over Jo Baetens zijn de rode draad in het verhaal. Alles is te bekijken in de tuin van de Lennikse dekenij op zaterdag 18 en zondag 19 augustus van 10 tot 18 uur.