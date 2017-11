Lennikse kinderen herdenken wapenstilstand met zelfgemaakte kunstwerkjes

Morgen is het 11 november, de dag waarop we de Wapenstilstand herdenken. Die feestdag werd vandaag al op een aantal plaatsen gevierd. Onder andere in Lennik, waar kinderen de oorlogsmonumenten versierden met zelfgemaakte kunstwerkjes.

In de gemeente Lennik willen ze Wapenstilstand niet onopgemerkt voorbij laten gaan. "Daarom willen we bij de jongste generatie bijdragen aan de herinneringseducatie en de scholen daarbij organisatorisch en financieel ondersteunen", zo luidt het. Concreet biedt het gemeentebestuur een aantal activiteiten aan aan alle leerlingen lager onderwijs in de Lennikse scholen..

Zo vertelt jeugdauteur Anne Wijkmans verhalen over de oorlog in een aantal Lennikse scholen. Op 30 november en 5 december staat een bezoek aan de Dossinkazerne in Mechelen op het programma voor de zesdejaars van het Sint-Godelieve Instituut en Sint-Franciscus.

Vandaag brachten leerlingen van de gemeentelijke basisschool 't Rakkertje en MPI Sint-Franciscus een bezoek aan de oorlogsmonuenten in Gaasbeek en in Eizeringen. Daar legden ze zelfgemaakte kunstwerkjes neer om zo eer te brengen aan de oud-strijders en de gesneuvelden van de wereldoorlogen.