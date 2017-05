Lentekind Lennik mag aanbod buitengewoon onderwijs uitbreiden

Basisschool Lentekind uit Lennik (GO!) mag het aanbod uitbreiden met het buitengewoon onderwijs type 3. Dit onderwijs is aangepast aan de opvoedingsbehoeften van kinderen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen.

Leerlingen die les volgen in het type 3 hebben doorgans ADHD, een angststoornis, een stemmingstoornis of een opstandige gedragsstoornis. Voortaan kan dit ook in de basisschool Lentekind in Lennik. De school heeft hiervoor groen licht gekregen van minister van Onderwijs Hilde Crevtits (CD&V). Ook 18 andere scholen in Vlaanderen kregen een gunstig advies om hun programmatie buitengewoon basis- of secundair onderwijs uit te breiden. Op die manier wil Crevits een betere geografische spreiding bewerkstelligen van de diverse types van het buitengewoon onderwijs. Leerlingen zullen dus minder lang op de bus moeten zitten omdat er dichter bij hun woonplaats een aanbod komt.