Leo Van Der Elst, held van Mexico ’86: ‘Kleine finale is match te veel’

Mexico 1986 was, tot dusver tenminste, de meest succesvolle campagne van een Belgisch nationaal voetbaleftal in de geschiedenis van het WK. België verloor de halve finale van Diego Maradona en een stuk of wat andere Argentijnen en mocht de ‘troosting’ spelen: de wedstrijd om de derde plaats. Hoewel de Duivels via Jan Ceulemans snel op voorsprong waren gekomen, werd na verlengingen uiteindelijk verloren van... Frankrijk. Klinkt bekend, vermoeden we. Zaterdag kunnen de Duivels beter doen: als ze die ‘kleine finale’ winnen van Engeland, pakken ze de derde plaats. Volgens Leo Van Der Elst, die erbij was in Mexico en met zijn beslissende strafschop tegen Spanje zelfs geschiedenis schreef, wordt motivatie voor die wedstrijd echter een groot probleem.

Een bijzonder interessant relaas over ons tricolore voetbalverleden èn heden, vanavond in ons nieuws.

(Archieffoto WK 1986)