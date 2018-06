Leonardtunnel afgesloten voor inspectie

In de nacht van woensdag 13 op donderdag 14 juni en in de daaropvolgende nacht wordt de Leonardtunnel aan de Brusselse Ring in beide richtingen afgesloten. Dat is nodig voor de periodieke inspectie.

Tussen 22 u ' savonds en 5 u 's ochtends wil het Agentschap Wegen en Verkeer de Leonardtunnel inspecteren. Dat gebeurt op regelmatige basis. De tunnel (niveau -1) zal worden gesloten in beide richtingen. Het verkeer dat via de E411 richting Namen rijdt, wordt op de Ring richting Waterloo gestuurd en moet keren op het kruispunt van Groenendaal. Verkeer dat via de E411 richting Brussel rijdt, wordt op de Ring richting Zaventem gestuurd en moet keren op het kruispunt van Vierarmen.

Tijdens de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 juni is de Leonardtunnel (niveau -2) van de Ring in beide richtingen afgesloten tussen 22 u en 5 u. Verkeer op de Ring dat richting Zaventem rijdt, wordt de E411 richting Namen opgestuurd en moet keren over de brug in Overijse. Verkeer op de Ring dat richting Waterloo rijdt, wordt de E411 richting Brussel opgestuurd en moet keren onder het viaduct van Oudergem.