Leonardtunnel weer open voor verkeer

De Leonardtunnel is sinds kwart over drie weer open voor het verkeer. Experts van het Agentschap Wegen en Verkeer verwijderden er de hele dag stukken beton die mogelijk op de rijweg konden vallen. De tunnel ging gisterenavond dicht voor een geplande controle, waaruit blijkt dat er betonbrokken konden vallen. Daardoor bleef de tunnel vanmorgen overwacht dicht, met monsterfiles tot gevolg.

Na een aangekondigde periodieke controle van de Leonardtunnel vannacht, bleef de toegang ook vanmorgen versperd. Experts vonden beschadigd beton aan de dakplaat van het onderste niveau (-2) en wilden geen risico nemen. De hele dag werd alle beschadigde beton weggenomen, zodat de stukken niet op de rijbaan kunnen vallen. Rond kwart over drie vanmiddag kon de tunnel opnieuw openen voor het verkeer.

De komende maanden zullen in de zones waar beton verwijderd is herstellingen gebeuren en zal de situatie van de dakplaat nauwkeurig opgevolgd worden. Op langere termijn was er al een totale renovatie van de Leonardtunnel voorzien. De studies hiervoor starten dit jaar, de werkzaamheden moeten in 2022 beginnen.