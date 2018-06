Leopold II-tunnel: reeds hinder door voorbereidende werken

Dat de sluiting van de Leopold II-tunnel in Brussel de komende twee maanden zware verkeershinder zal veroorzaken, is vanmorgen al gebleken. Hoewel de tunnel pas zondag volledig dicht gaat voor renovatiewerken, was het vanmorgen al meer dan een uur aanschuiven op de E40 van Gent naar Brussel.

Pendelaars die vanuit onze regio naar Brussel rijden, staan deze zomer vermoedelijk voor heel wat verkeersellende. De Leopold II-tunnel, toch één van de drukste verkeersaders, wordt dit weekend afgesloten voor renovatiewerken. Zaterdagavond gaat de tunnel volledig dicht in beide richtingen. Toch was het vanochtend al vloeken en knarsetanden voor talloze automobilisten: door voorbereidende werken is er sinds gisteravond laat al één rijstrook dicht voor wie van op de E40 Koekelberg binnenrijdt en was het vanmorgen al een dik uur aanschuiven op de E40 richting de hoofdstad.

De Leopold II-tunnel gaat zaterdagavond om 22 u volledig dicht en dat tot en met 31 augustus. Dat is nodig om dringende onderhoudswerken uit te voeren.