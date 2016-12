Leuven en Vilvoorde in beroep tegen Uplace

De stad Vilvoorde gaat in beroep tegen de nieuwe bouwvergunning voor Uplace, het winkel- en belevingscentrum dat in buurgemeente Machelen zal gebouwd worden. Ook de stad Leuven trekt wellicht naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

“Iemand moet zijn gezond verstand gebruiken. Het is dus maar normaal wat we in beroep gaan”, aldus burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde in een eerste reactie. Hij hoopt alvast dat andere steden en organisaties zijn voorbeeld zullen volgen. Ook Leuven overweegt intussen een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Volgens beide steden is Uplace een bedreiging voor de lokale handelskernen en zal het winkel- en belevingscomplex ook een verkeersinfarct veroorzaken op de nu al meer dan verzadigde Ring rond Brussel. Bovendien druist de bouw in tegen het beleid van de Vlaamse regering dat net de handelskernen wil ondersteunen.

Ook Unizo overweegt juridische stappen

Beide steden worden gesteund door Unizo. Ook deze ondernemersorganisatie overweegt juridische stappen. Volgens Unizo blijft het belangrijkste argument de nefaste impact op de handelskernen en de mobiliteit rond Brussel. (simulatiefoto: Uplace)