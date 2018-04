Levedale Merchtem kan na 11 jaar starten met nieuwbouw

"We zijn al van in 2007 bezig met de nieuwbouw voor 14 mensen met een verstandelijke beperking aan de Reedijk in Merchtem", zegt directeur Danny Vanderstappen van het Woon- en Begeleidingscentrum Levedale in de Biest in Wolvertem. Levedale biedt een woonst en nuttige dagbesteding aan in totaal 65 mensen met een verstandelijke beperking. Die worden momenteel opgevangen in Wolvertem, maar ook in Steenhuffel, Merchtem en in Sint-Alexius in Grimbergen. "Op die laatste locatie worden al enkele jaren 12 mensen met een verstandelijke beperking opgevangen", gaat Vanderstappen verder. "Ze worden daar opgevangen in een verouderd gebouw in afwachting van de nieuwbouw in Merchtem. Die is nu eindelijk begonnen. Er was eerst uitstel omdat de subsidies op zich lieten wachten, daarna moest het bouwdossier opnieuw worden opgestart, enzomeer. Maar we zijn heel blij dat we nu met de ruwbouw begonnen zijn. We kregen de bouwgrond van de gemeente en het OCMW van Merchtem in erfpacht. De site bevindt zich letterlijk en figuurlijk in de schaduw van de Merchtemse kerk. Het is het tweede opvanginitiatief van Levedale in Merchtem." Het project kost in totaal 2,5 miljoen euro. "Dat is een raming", zegt Vanderstappen. "Nog niet alles is aanbesteed. We krijgen gelukkig wel hulp door subsidies van de Vlaamse overheid (zo'n 1,3 miljoen euro) en de Nationale Loterij (250.000 euro). De rest financieren we met eigen middelen die we via de vele benefietacties en sponsoring ophalen."

Levedale is een regionaal opvanginitiatief voor mensen met een verstandelijke beperking van de gemeenten Meise, Merchtem, Londerzeel, Grimbergen en Kapelle-op-den-Bos. Vanderstappen: "Gelukkig steunen die gemeentebesturen -die Levedale mee hebben opgericht- ons ook. Merchtem gaf eerder al een woonst in de Stationsstraat naast de school De Plataan in bruikleen. Daar worden 5 bewoners opgevangen. We hopen eind 2019 de nieuwbouw in het centrum van Merchtem aan de Reedijk te kunnen opleveren, zodat de 12 bewoners met een verstandelijke beperking van Sint-Alexius (Grimbergen) naar Merchtem kunnen verhuizen."