Vannacht kwam een spookrijder om het leven in Ruisbroek, maar ook zondagnacht veroorzaakte een bestuurder een levensgevaarlijke verkeerssituatie door te spookrijden op de Ring rond Brussel in Wemmel.

Op beelden die via sociale media verspreid werden, is te zien hoe een spookrijder traag over de rijstrook rijdt in de richting van Vilvoorde. Verschillende wagens en een vrachtwagen kunnen de wagen maar net ontwijken.

Het zou gaan om een verwarde oudere man gaan. Als bij wonder slaagde de bestuurder er in om heelhuids terug te keren tussen Wemmel en Zellik, zonder dat er gewonden vielen.

De beelden van de spookrijder vind je hier.

Beelden: PolCon