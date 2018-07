Levenslang rijverbod en celstraf voor hardleerse bestuurder

De man reed in mei 2017 door een rood licht in Ruisbroek en ramde vervolgens een andere wagen. Daarin raakten twee inzittenden lichtgewond. De man had maar liefst 3,13 promille in het bloed. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Het was niet de eerste keer dat de bestuurder betrapt werd op dronkenschap achter het stuur. Eerder werd hij al drie keer veroordeeld voor rijden onder invloed. Eén keer daarvan veroorzaakte hij ook een ongeval waarbij twee mensen omkwamen: één in zijn wagen en één in een andere. In 2009 werd de man daarvoor veroordeeld door door een rechtbank in Namen.

Voor de Halse politierechter is de maat nu vol. Hij vindt dat de bestuurder in België geen plaats meer heeft achter het stuur en legt hem een levenslang rijverbod op, bovenop een celstraf van anderhalf jaar.