De liberalen in Beersel trekken dit jaar met één lijst naar de verkiezingen in Beersel. In 2012 namen ze, wegens oneningheid, nog deel met twee verschillende lijsten: Open Vld en Open Beersel.

De plooien zijn blijkbaar gladgestreken bij de liberalen in Beersel. In oktober zullen ze allemaal op 1 lijst staan van Open Vld. Open Beersel gaat op in Open Vld Beersel. De liberalen hopen zo op meer verkozenen. Bij de verkiezingen in 2012, toen ze nog verdeeld waren, wist enkel Open Vld met Gilbert Wouters een mandaat in de wacht te slepen. Wouters zal de eengemaakte Open Vld-lijst voor oktober ook trekken.

Foto: Open Vld Beersel