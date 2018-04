Vanmorgen is in een van de visvijvers op de site Ter Stelten in Merchtem een lichaam aangetroffen. Het blijkt te gaan om een bewoonster van de serviceflats Ter Linde. Er wordt uitgegaan van een wanhoopsdaad.

De site van Ter Stelten in Merchtem is voorlopig afgeschermd. Vanmorgen vond een wandelaar in het OCMW-park het lichaam van de vrouw in de vijver. Dat schrijft Goeiedag. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten voor de vrouw. Volgens de eerste vaststellingen zou het gaan om een wanhoopsdaad.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.