Lichaam gevonden in uitgebrande wagen aan Boskapel Meise

In Meise is aan de Boskapel in Imde vanmorgen een wagen uitgebrand. Op de passagiersstoel werd een lichaam gevonden.

De brandweer werd vanmorgen opgetrommeld voor een brandend voertuig aan de Boskapel in Imde. De brandweer had het vuur snel onder controle maar voor de inzittende kwam alle hulp te laat. Het is voorlopig niet duidelijk of dit om een wanhoopsdaad gaat of er kwaad opzet is in het spel. Het parket heeft deskundigen en het labo ter plaatse gestuurd om meer duidelijkheid te krijgen. (foto Persinfo)