Gisteravond is de tijdelijke noodverlichting opnieuw uitgevallen in het station van Vilvoorde. Dat meldt de VRT. Het is het tweede gelijkaardige voorval in een goede week tijd. De NMBS probeert in de loop van donderdag alles te herstellen.

Woensdagavond stonden treinreizigers in het station van Vilvoorde opnieuw in de duisternis op het perron. Opnieuw, net als een week geleden, begaf de tijdelijke noodverlichting het. Vorige week was bij de renovatiewerken in het verouderde treinstation een kabel geraakt. De oorzaak van de nieuwe panne is voorlopig niet duidelijk. Volgens VRT stelt de NMBS alles in het werk om alle verlichting tegen vrijdag weer te laten functioneren.