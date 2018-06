Lidl mag (nog) niet uitbreiden in Sint-Genesius-Rode

Lidl heeft al een tijd plannen om de vestiging in Sint-Genesius-Rode te vernieuwen en uit te breiden. Maar telkens wordt de vergunning daarvoor geweigerd. In de recentste plannen wilde Lidl de huidige winkel slopen en een nieuw gebouw zetten met twee verdieping waarvan één voor een overdekte parkeergarage. Maar die plannen stuiten op een njet van de gemeente. Die vindt dat er meer afstand nodig is tussen de winkel en het huis er links van. De eigenares van het huis vecht al jaren tegen de uitbreidingsplannen van Lidl. En voorlopig met succes.