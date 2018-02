Liedekerke legt bus in naar uitvaart Rita Deneve

Honderden mensen hebben de voorbije dagen een boodschap geschreven in het online rouwregister dat de gemeente heeft geopend. Ook in het rouwregister in het gemeentehuis in Liedekerke staan heel wat afscheidswoorden voor Deneve. Heel wat mensen uit Liedekerke willen afscheid nemen van hun ere-burger, die in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen ten grave wordt gedragen.

Daarom legt de gemeente zaterdag een bus in naar Mechelen. Tegen een kleine vergoeding kan je meerijden. Voor praktische info en inschrijving kan je terecht op het nummer 0477/33 14 18. De gemeente vraagt wel om voor donderdagavond in te schrijven.