Liedekerke sluit akkoord met federale overheid over toekomst Civiele Bescherming

In het raam van de in april aangekondigde hervorming van de Civiele Bescherming en de bijhorende sluiting van de kazerne in Liedekerke, heeft de gemeente Liedekerke een bindend akkoord gesloten met de federale overheid. Het akkoord waarborgt de veiligheid van de inwoners van Liederkerke en de naburige gemeenten.

De ministerraad heeft de hervorming van de Civiele Bescherming goedgekeurd. Dat betekent dat de kazerne in Liedekerke definitief sluit. Burgemeester Wijnant van Liedekerke reageert: “De gemeente Liedekerke, hierin gesteund door talrijke andere gemeenten, heeft de voorbije maanden het besluit tot sluiting van de kazerne te Liedekerke bestreden. Gelijktijdig hebben de betrokken gemeenten van de federale regering een werkbare oplossing geëist opdat de veiligheid van de inwoners van de regio gewaarborgd zou blijven. In die zin heeft de gemeente Liedekerke geëist te onderzoeken op welke wijze de site, de gebouwen, het personeel en het materieel van de Civiele Bescherming te Liedekerke kan ingekanteld worden in de brandweerzones Vlaams-Brabant West en/of Zuid-Oost om minstens een nieuwe start te krijgen voor een gepaste hulpverlening in deze zones. Het behoud van de permanent aanwezige brandweer- en ambulancediensten in Liedekerke is immers prioritair en noodzakelijk voor de veiligheid in de gemeente Liedekerke zelf én in de aangrenzende regio. Nu de regering bij haar besluit blijft om de Civiele Bescherming te hervormen en slechts één kazerne per gewest wenst te behouden (de kazerne te Brasschaat) - een beslissing die ik nog steeds betreur - is er de voorbije weken intensief overlegd. Ik dank hierbij dan ook provinciegenoot en Minister Koen Geens voor de bemiddelende rol die hij hierbij gespeeld heeft.”

Het lijkt er dus op dat burgemeester Wynant de procedure bij de Raad van State niet afwacht en de sluiting van de Civiele Bescherming in Liedekerke onderschrijft. Er is wel een akkoord over de gewaarborgde veiligheid van de inwoners van Liedekerke en omstreken. Minister van Binnenlandse Zaken Jambon richt een taskforce op die bestaat uit vertegenwoordigers van de algemene directie civiele veiligheid, de betrokken hulpverleningszones Vlaams-Brabant West en Zuid-Oost, de gemeente Liedekerke en het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken.

De taskforce moet de overgangsperiode in goede banen leiden en zal voorstellen uitwerken voor zowel de infrastructuur als het over te dragen materieel. Voor wat betreft de infrastructuur wordt een eigendomsoverdracht onderhandeld met de hulpverleningszones Vlaams-Brabant West en/of Zuid-Oost. De taskforce zal ook de dienstverlening uittekenen op het vlak van brandweer- en ambulancediensten.

De federale regering belooft dat geen enkele oplossing afbreuk zal doen aan het huidige veiligheidsniveau en de huidige dienstverlening wat betreft de ambulance- en brandweerdiensten. Binnenlandse Zaken garandeert het veiligheidsniveau tot en met 31 december 2018. De federale regering zal het personeel tot 31 december 2018 in dienst houden en alle kosten daarvan dragen.

Daarna zal het personeel dat nog in dienst is - ofwel volledige ofwel gedeeltelijk - worden overgedragen aan de hulpverleningszones Vlaams-Brabant West en/of ZuidOost. Daarbij zal Binnenlandse Zaken de overgang van het personeel in de overgangsperiode financieel ondersteunen, en wel zo:

o 2019 : 100% federaal

o 2020 : 66% federaal

o 2021 : 33% federaal

o 2022 en volgende : 100% hulpverleningszone

De N-VA-afdeling van Liedekerke reageert bij monde van voorzitter Kasper Daem zo:

“In Liedekerke zorgde de hervorming van de Civiele Bescherming logischerwijs voor heel wat commotie. Al vlug deden de wildste verhalen de ronde. Jammer genoeg werden deze verhalen gevoed door de halve waarheden die het gemeentebestuur van Liedekerke de wereld in stuurde. Wij wilden echter niet meespelen in een verhaal dat bewust negatief in de pers werd gebracht. Vanaf dag één zette N-VA Liedekerke in op het waarborgen van de eerstelijnsdienstverlening in onze regio, een visie gericht op de toekomst met een belangrijke rol voor de site van Liedekerke. Ook minister Jambon was voor deze redenering gewonnen. Zo bracht hij ons voorstel om de site van Liedekerke te integreren in de hulpverleningszones (de huidige brandweerzones) ook op de ministerraad. Als lokale N-VA-afdeling zijn we natuurlijk wel tevreden dat CD&V onze constructieve en toekomstgerichte voorstellen dan toch gesteund heeft.”

Op een reactie van SP.A is het nog wachten.