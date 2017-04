Liedekerke vecht sluiting kazerne civiele bescherming aan bij Raad van State

Liedekerke trekt naar de Raad van State uit protest tegen de sluiting van de kazerne van de civiele bescherming in Liedekerke. Het gemeentebestuur wil dat de Raad van State de beslissing van minister Jambon (N-VA) vernietigt. Minister van Binnenlandse Zaken Jambon (N-VA) maakte vorige week bekend dat 4 van de 6 kazernes van de civiele bescherming in ons land moeten sluiten. Enkel deze van Brasschaat en Crisnèe blijven nog over.

Volgens burgemeester Luc Wynant (CD&V) van Liedekerke brengt de beslissing tot sluiting van deze kazerne de veiligheid van de inwoners van zijn gemeente en ver daarbuiten in gevaar. "De civiele bescherming heeft in de eerste plaats de taak om in geval van rampen met gespecialiseerd personeel en materiaal ondersteuning te bieden aan de brandweerkorpsen. Om in dergelijke gevallen zo snel mogelijk te kunnen ingrijpen is een centrale ligging zeer belangrijk. Het is onbegrijpelijk dat voor sommigen Brasschaat meer centraal gelegen is dan Liedekerke", aldus Wynant.

De kazerne van civiele bescherming leverde bovendien ook brandweer- en ambulancediensten aan Liedekerke en enkele omliggende gemeenten. "Als dit allemaal zou wegvallen is ook om die reden de veiligheid in deze regio ook niet meer gewaarborgd. De aanrijtijden van de brandweer van Asse tot Liedekerke zijn immers veel te lang", aldus Wynant. De burgemeester liet dinsdag al weten dat als de civiele bescherming toch wordt weggetrokken uit Liedekerke onderzocht moet worden op welke manier het splinternieuw gebouw, personeel en materiaal kan ingekanteld worden in de brandweerzone. Ook oppositiepartij N-VA-Liedekerke pleit hiervoor.