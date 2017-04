Liedekerke verzamelt 15.000 handtekeningen tegen sluiting kazerne Civiele Bescherming

Het gemeentebestuur van Liedekerke heeft zo’n 15.000 handtekeningen verzameld tegen de sluiting van de kazerne van de Civiele Bescherming. Op dinsdag 2 mei wordt de petitie in Brussel overhandigd aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Minister Jambon wil zoals bekend vier van de zes kazernes van de Civiele Bescherming in ons land sluiten en enkel nog die van Brasschaat en Crisnée openhouden. De gemeenteraad van Liedekerke besliste vorige week om een procedure aan te spannen bij de Raad van State ter vernietiging van deze beslissing. Zowel de gemeenteraad als de Vlaams-Brabantse provincieraad stemden protestmoties tegen deze beslissing.

In de motie die Liedekerke goedkeurde, wijst men erop dat de sluiting van de 4 kazernes omwille van de veel langere interventietijden de veiligheid van de burgers in het gedrang brengt. Dat hierbij de kazerne van Brasschaat boven die van Liedekerke werd gekozen, wordt als onbegrijpelijk bestempeld omdat Liedekerke in een eerdere objectieve analyse omwille van haar centrale ligging en goede gebouwen als meest geschikte en kostenefficiënte kazerne werd gerangschikt.