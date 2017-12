Liedekerke voert European Disability Card in

In Liedekerke wordt de European Disability Card ingevoerd. Dit is een bewijsstuk dat mensen met een handicap kunnen voorleggen om in aanmerking te komen voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. De gemeenteraad keurde de komst van de kaart deze week unaniem goed.

Wie een European Disability Card heeft, toont hiermee aan dat hij of zij in België erkend is als persoon met een handicap. De kaart moet dus uitsluitsel geven over het recht op bepaalde kortingstarieven en andere voordelen die te maken hebben met cultuur, sport en vrijetijdsbesteding.

Het was de Liedekerkse N-VA-fractie die het voorstel in de gemeente lanceerde. De partij is bijzonder verheugd dat de volledige gemeenteraad zich achter het voorstel om de kaart in te voeren schaarde en dat de kaart ook daadwerkelijk zal worden ingevoerd in Liedekerke.