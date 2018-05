Liedekerke zonder druk in interprovinciale eindronde

VK Liedekerke verloor gisteren z'n eerste wedstrijd in de interprovinciale eindronde met 1-0 op het veld van Racing Mechelen. Geen goede start als de ploeg via die eindronde wil promoveren naar de derde amateurklasse. Al denken ze daar aan de Heuvelkouter niet te veel aan. “De eindronde is vooral een geweldige beloning voor ons schitterende seizoen,” zegt trainer Jeroen Windericx.

Een uitdagend en onvoorspelbaar avontuur. Zo beleeft Liedekerke de eindronde. “Het is leuk dat je kan meedoen voor de prijzen, maar het blijft vooral afwachten. We kennen niets van de tegenstanders, dus moeten uitgaan van eigen sterkte Het klinkt cliché, maar in dit geval is het ook zo,” zegt speler Steve Desaeger.

Liedekerke neemt voor het eerst deel aan die interprovinciale eindronde. Niets moet, alles mag. Al had het er helemaal anders kunnen uitzien. Liedekerke zag pas in de slotfase van de reguliere competitie de titeldroom uiteen spatten.

“Het was een opdoffer toen we vier weken voor het einde van de rit moesten afhaken voor de titel, maar intussen zijn die knopjes omgedraaid. Dat er door het verdwijnen van Lierse nog meer ploegen kunnen promoveren? Daar denk ik niet aan. Bij ons is er geen druk, dan begin je niet te rekenen. Al mag je als ploeg wel hopen en dromen,” besluit trainer Winderickx.