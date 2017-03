Liedekerkenaar Jonas De Bodt nu ook weerman op televisie

Jonas De Bodt uit Liedekerke is al heel zijn leven gepassioneerd door het weer. Intussen heeft hij van zijn liefde ook zijn beroep gemaakt. Zo is hij intussen te zien als weerman op onder meer de regionale televisie TV OOST.

RINGtv kreeg in 2015 een rondleiding in het weerstation van de jonge twintiger uit Liedekerke. Hij studeerde toen voor handelsingenieur maar hoopte een gespecialiseerde weeropleiding te kunnen volgen aan de universiteit van Gent. “Het is echt een grote passie van mij. Ik hoop natuurlijk om van die passie mijn beroep te kunnen maken. Dat is mijn grote droom”, aldus De Bodt toen in ons zomermagazine Cocktail. En die droom ging sneller in vervulling dan verwacht. Zo verzorgt hij intussen dagelijks een weerpraatje op de regionale zenders TV Oost, ATV en TV-Limburg. (foto ATV)

Bekijk hieronder opnieuw de Cocktail-reportage uit 2015.